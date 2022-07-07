В Курганской области выберут лучший дом и лучший двор

В Курганской области в рамочном Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами выберут лучший дом и лучший двор. Проведение конкурса могут поддержать Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

Конкурс проводится по шести номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Заявки принимаются до 15 августа на сайте moydom.er.ru.

«Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая – это описание той практики, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации», – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Оценивать поступившие заявки хотят по актуальности проблем или задач, решающихся в каждом конкретном случае, по новизне и креативности. По информации организаторов, будут оцениваться уже реализованные практики, чтобы у других участников была возможность применить представленные практиками у себя.

Запланирован целый ряд онлайн-семинаров, на которых население наконец-то сможет поближе познакомиться с основами управления многоквартирным домом.

Со слов депутата Курганской городской Думы Анастасии Денисенко, у наших жителей есть опыт участия в подобных мероприятиях.

«В мае этого года мы проводили конкурс по Международному дню соседей. Были достойные качественные работы. Практику хорошего взаимодействия между жителями и управляющими компаниями мы успешно используем», - сообщила депутат.

Победителей определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 сентября в Минстрое.

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