В Курганской области выберут лучший дом и лучший двор

В Курганской области в рамках Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами выберут лучший дом и лучший двор.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» стартовал 1 июля и проводится при поддержке Минстроя России, Фонда развития территорий и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Заявки принимаются до 15 августа на сайте moydom.er.ru.

Подать заявку на конкурс может любой желающий. Для этого необходимо подробно описать как собственники многоквартирного дома самостоятельно, если это ТСЖ, или совместно с управляющей компанией эффективно занимаются содержанием дома и придомовой территории, какие практики для этого применяют. Свой рассказ нужно проиллюстрировать фотографиями и ссылками на публикации своих достижений в этом направлении в социальных сетях.

Пресс-служба губернатора Курганской областисообщает, что конкурс проводится по шести номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами определят до 5 сентября. Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются данной практикой, новизне и креативности, возможности тиражирования.

Инициатор конкурса -ВПП «Единая Россия».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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