В Курганской области выберут лучший клуб молодых семей

В Курганской области стартует фестиваль клубов молодых семей. Мероприятие посвящено Году педагога и наставника.

Участвовать в фестивале могут клубы молодых семей. Возраст участников не должен превышать 35 лет, а заявки разрешено подавать до 21 ноября, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.RU.

Фестиваль будет проходить с ноября 2022 по май 2023 года. Первым заданием станет квест-игра «Знакомство клубов молодых семей». Оно запланировано на ноябрь. Участникам предстоит поучаствовать в спортивных, творческих, интеллектуальных испытаниях, за которые начисляются баллы.

В декабре-январе команды должны подготовить и провести акции «Новый год для…». Участники подготовят видеоролики с пропагандой и агитацией за семейные ценности, которые разместят в социальной сети ВКонтакте.

Конкурс «Интеллектуальный квиз» пройдёт в онлайн-формате в феврале. Викторина содержит вопросы на общую эрудицию и логику.

В конкурсе «Лайфхаки для дома и семьи», который планируется провести в марте, семьям предстоит подготовить и провести мастер-классы по изготовлению полезных вещей для семейного быта.

Конкурс «Поём вместе» будет проходить в заочной форме в апреле. Клубы выступят с номером, в котором должны быть задействованы вокал и хореография. Можно использовать костюмы и реквизиты.

Гран-при фестиваля выиграет клуб молодых семей, который наберет максимальное количество очков по итогам всех этапов. Победителя могут рекомендовать на участие во Всероссийском фестивале клубов молодых семей или Всероссийском форуме молодых семей.

Источник: prospekt45.ru

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