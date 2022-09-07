В Курганской области выберут студента года

К участию в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года» приглашают студентов вузов, техникумов и колледжей Курганской области, представителей студенческих объединений и организаций в возрасте от 16 до 25 лет, сообщает Молодёжный портал Зауралья Prospekt45.

Номинации есть как индивидуальные, так и коллективные: «Председатель совета обучающихся года», «Интеллект года», «Общественник года», «Профессионал года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года», «Студенческое научное общество года».

Основной целью премии являются выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курганской области, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодёжной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности.

Приём заявок на участие в региональном этапе премии осуществляется до 19 сентября. Победители регионального этапа будут рекомендованы для участия во всероссийском заочном этапе премии.

Фото Молодёжного портала Зауралья Prospekt45.