В Курганской области выбирают поющие школы

В Лебяжьевском округе завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов среди образовательных организаций. В творческом состязании приняли участие ребята из восьми школ и двух организаций дополнительного образования.

В номинации «Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» победителями стали Лебяжьевская и Камышинская школы. Лауреатами II степени стали Лисьевская и Хуторская школы, а бронзу завоевали Елошанская и Прилогинская школы.

Лебяжьевский центр дополнительного образования стал лучшим в номинации «Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая песня», а гран-при конкурса в номинации «Школьный хор «Песни юности» завоевала Лебяжьевская детская школа искусств.

5 декабря в заочном формате начнётся региональный этап конкурса, где выявят лучшие коллективы, которые смогут претендовать на победу в федеральном этапе.

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