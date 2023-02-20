В Курганской области выявили сильнейшего картингиста

Третий этап заездов на Половинском картодроме был посвящен памяти уроженца села Хлупово, выпускника Башкирской средней школы, кавалера ордена Мужества Михаила Малинникова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Патронирует этот этап на протяжении многих лет коллектив регионального управления службы судебных приставов России по Курганской области.

Успешного старта и финиша 36 спортсменам из Половинного, Целинного округов, Кургана, Шадринска, Тюмени и Тюменской области пожелали глава округа Вадим Меньщиков, заместитель директора регионального департамента образования и науки Иван Хлебников, руководитель областного центра патриотического воспитания Светлана Пенькова.

Эти старты были весьма успешными для половинских картингистов – из 14 призовых мест у половинцев 8, в том числе золото привезли к финишу Александр Андронов, Валерий Сосновский и Евгений Аристов,сообщили коллеги из газеты «Вестник района». В классах «Хобби» и «Е» пьедестал почета был полностью занят половинскими гонщиками. А вот кубок за супер-заезд впервые в этом сезоне уехал в другой регион, его получил тюменец Дмитрий Каников.

Завершающие заезды этого сезона запланированы на 5 марта. Кроме того, будет назван лучший гонщик сезона по версии нашей газеты «Вестник района».

Фото Владимира Козлова.

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