В Курганской области за 10 месяцев зарегистрировали 511 новых случаев ВИЧ

За 10 месяцев 2022 года в Курганской области зарегистрировано 511 новых случаев ВИЧ-инфекции, в том числе у 211 женщин. Каждая 10 женщина впервые узнала о своем диагнозе в период беременности, что увеличивает вероятность заражения будущего ребенка.

«Превалирующий путь передачи ВИЧ-инфекции половой – 64%. За последние годы больше всего случаев ВИЧ-инфекции регистрируется в самых многочисленных возрастных группах: 30-49 лет (72%). Люди именно этих возрастов являются наиболее социально-активными, трудоспособными, именно они влияют на демографическую и экономическую ситуацию в регионе», - сообщила в социальной сети «Вконтакте» главный врач областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Сагайдак.

Отметим, что в России ежегодно 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. По этому поводу в Курганской области с 18 ноября по 2 декабря пройдет областная информационно-профилактическая акция «Узнай свой ВИЧ-статус!», в ходе которой в течение недели будут тестировать всех желающих на ВИЧ. В контексте акции организаторы проведу квизы, лекции, устроят раздачу информационных материалов.

«Благодаря подобным акциям мы обращаем всеобщее внимание к теме ВИЧ- инфекции и СПИДа, обеспечиваем доступ каждого гражданина к полной и достоверной информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от заражения, важности раннего выявления вируса иммунодефицита человека и раннего начала лечения, а также о недопустимости стигматизации и дискриминации лиц с ВИЧ-инфекцией», - прокомментировала Оксана Сагайдак.