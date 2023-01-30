В Курганской области за год на высокотехнологичную медпомощь выделили более 350 млн рублей

Одной из самых редких и дорогостоящих в 2022 году стала высокотехнологичная медпомощь при лечении тяжелообожженых пациентов. В такой помощи нуждались шестеро пациентов, лечение они проходили в Курганской областной клинической больнице. В среднем на каждый из них по терпрограмме ОМС направлено около 800 тысяч рублей.

«Самые востребованные профили, по которым были пролечены пациенты - это сосудистая хирургия (769 случаев), кардиохирургия (410), офтальмология (374) и ревматология (210)», - рассказала Марина Кодакова, специалист по связям с общественностью.

Территориального Фонда ОМС Курганской области. Общая сумма, потраченная Территориальным фондом ОМС Курганской области на выполнение всех случаев высокотехнологичной медпомощи в 2022 году, составила почти 356 млн рублей.

По всем вопросам об оказании медицинской помощи в Зауралье можно обратиться по номеру Единого контакт-центра в сфере ОМС Курганской области: 8-800-100-21-87.