В Курганской области за мобилизованными сохранят рабочие места

При мобилизации за человеком сохраняется его рабочее место. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации. Работодатель в тот же день обязан рассчитать сотрудника за фактически отработанный им период. Об этом «Новому миру» рассказал военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов.

- Но это не означает, что работодатель не имеет права принимать на освободившееся место другого работника. Просто в трудовом договоре нового сотрудника оговаривается, что он принимается на период отсутствия основного работника. После возвращения последнего он может в 3-месячный срок подать работодателю заявление о восстановлении на работе. На основании этого заявления с замещающим работником прекращаются трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РФ, - уточнил собеседник нашего издания.

Напомним, что частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября 2022 года. Указ об этом издал Президент РФ Владимир Путин. Мобилизации подлежат граждане, удовлетворяющие трем критериям: проходившие срочную службу в Вооруженных Силах РФ, имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Важно отметить, что не одному или двум критериям, а всем трем.

Основной задачей мобилизованных станет контроль уже освобожденных территорий Украины и линии соприкосновения в 1000 км. К боевым действиям на передовой их не планируют привлекать.

Николай Волков.

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