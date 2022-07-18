В Курганской области за полгода взыскали около 200 млн рублей в пользу несовершеннолетних

В первом полугодии судебные приставы Зауралья взыскали около 200 млн рублей в пользу детей, что на 50 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права несовершеннолетних на получение алиментов, по итогам 6 месяцев составила 88,4% (+12,2% относительно первого полугодия 2021 года). Такие данные озвучила руководитель УФССП России по Курганской области – главный судебный пристав Курганской области Ирина Уварова.

«Самыми эффективными методами воздействия на отцов и матерей стали: временное ограничение на пользование должником специальным правом в виде управления транспортным средством, ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации и арест имущества, - рассказала Ирина Уварова. – Если эти методы не действуют, мы переходим к крайним мерам, так как главная наша цель – восстановить права детей на получение алиментов».

Так, за 6 месяцев 2022 года 699 должников привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), более 17% из них уже начали выполнять родительские обязательства. Возбуждено 437 уголовных дел по ч.1 ст.157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»), 364 должника признаны виновными, более 23% из них начали погашать задолженность по алиментам.

Наибольшее количество должников по алиментам проживают в Кургане, Шадринске и Кетовском районе, наименьшее - в Альменевском районе.