Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором был расширен перечень лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощённом порядке.

Теперь гражданство РФ проще стало получить всем желающим жителям Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, принявшим решение стать россиянами. Они вправе подать заявление о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

"Специальная военная операция идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Курганской области за получением гражданства РФ обратилось семь бывших жителей Украины. Пятеро из них уже стали гражданами России.

Как отметил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов, возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке позволит решить проблемы многих украинцев, которые либо давно живут на территории России, либо приехали недавно и решили связать свою жизнь с нашей страной, с Зауральем.