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В Курганской области замедлилась инфляция

За первый месяц текущего года продовольственные товары подорожали на 1,47%

20 февраля, 2023 - 16:34

За январь 2023 года потребительские цены на товары и услуги в Курганской области выросли в среднем на 0,69%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция замедлилась вдвое – в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен составил 101,49%. Сведения об этом содержатся на официальном сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Так, за первый месяц текущего года продовольственные товары подорожали на 1,47%, услуги – на 1,39%, а непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,44%.

По данным Свердловскстата, плодоовощная продукция в январе по сравнению с декабрем подорожала в Курганской области на 13,53%. Аналитики связывают это с сезонным скачком цен, потому что по сравнению с январем 2022 года – то есть уже не за месяц, а за год – рост составил всего 3,8%.

Алкогольные напитки в Курганской области за год подорожали на 8,82%, в том числе за последний месяц – на 1,3%. Специалисты объясняют это поэтапным повышением акцизов и рыночными факторами.

 

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20 февраля, 2023 - 16:34

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