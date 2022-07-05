В Курганской области заметно снижается число безработных

Численность зарегистрированных в Курганской области безработных граждан с 1 января сократилась на 32 процента. Трудоустроено около 6,8 тысяч человек, в том числе 474 приступили к профессиональному обучению, уточнили в пресс-службе главы региона..

«Статистика нашего ведомства всегда находится в динамике, потому что ежедневно кто-то обращается за трудоустройством, а кто-то находит работу или повышает свою квалификацию путем переобучения для дальнейшего более выгодного трудоустройства или открытия собственного дела при государственной поддержке. К примеру, заявления на переобучение подали уже 864 жителя региона», - рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

По информации главного управления по труду и занятости населения Курганской области, на 1 июля в качестве безработных зарегистрировано 4,8 тысяч жителей. Работодатели, в свою очередь, предлагают более 7,5 тысяч вакансий.

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