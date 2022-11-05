Все новости

Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.
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В следующем сезоне приведут в порядок еще 2 километра магистральной улицы.
Библиотекари сделали подборку книг.
Они смогли отведать национальные блюда и примерить костюмы народов, проживающих в Зауралье.
Курганский бюджет в этом году помог увеличить их количество на 18 объектов.
В нем есть артисты с русскими, украинскими, татарскими, марийскими, армянскими и польскими корням
За всю нашу многовековую историю у нас не было разногласий.
Заместитель губернатора Курганской области поздравила россиян с Днем народного единства.
4 ноября – День народного единства.
Это опасно - он тонкий и неокрепший.
Мы должны направить все свои силы и средства, помыслы и желания на достижение победы.
Полпред уверен: сберечь его – наш долг перед будущими поколениями.
Отдельно ребят отметят за волю к победе, за лучшую технику и за самый короткий бой.
Результаты станут известны 11 ноября.
Глава региона принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию
О качестве питания, условиях быта, средствах связи рассказали в облвоенкомате.
В округе уже готовят договоры на обслуживание потребителей.
Свои проекты представили 30 предпринимателей Курганской области
Этот опыт распространят на все зауральские школы.
Гран-при получил КГУ.