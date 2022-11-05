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В Курганской области запретили свободное использование квадрокоптеров

Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

5 ноября, 2022 - 16:02

С 4 ноября на территории Курганской области запрещается использование беспилотных воздушных судов (квадрокоптеров). Соответствующее решение принято оперативным штабом. Его заседание под председательством губернатора Вадима Шумкова прошло 3 ноября.

Согласно принятому по решению оперштаба постановлению, исключение составляют беспилотные воздушные судна, используемые территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также иными предприятиями и организациями по договору с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них функций, говорится в решении регионального оперативного  штаба.

 Запрет установлен до снятия введённого 19 октября 2022 года указом Президента РФ режима (уровня базовой готовности).

5 ноября, 2022 - 16:02

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