В Курганской области запретили свободное использование квадрокоптеров

С 4 ноября на территории Курганской области запрещается использование беспилотных воздушных судов (квадрокоптеров). Соответствующее решение принято оперативным штабом. Его заседание под председательством губернатора Вадима Шумкова прошло 3 ноября.

Согласно принятому по решению оперштаба постановлению, исключение составляют беспилотные воздушные судна, используемые территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также иными предприятиями и организациями по договору с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них функций, говорится в решении регионального оперативного штаба.

Запрет установлен до снятия введённого 19 октября 2022 года указом Президента РФ режима (уровня базовой готовности).