В Курганской области запретили торговлю алкоголем после 22 часов

В Зауралье запретили розничную продажу алкогольной продукции с 22:00 часов до 8:00 часов по местному времени. Изменения об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области вступили в силу 1 августа.

В пресс-службе администрауии города уточнили: исключение составляют розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, иные случаи, установленные Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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