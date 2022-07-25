В Курганской области запущен проект «Капитальный ремонт школ»

Специальный информационный проект был запущен «Московским комсомольцем» и «Единой Россией». На интерактивной карте проекта можно просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте.

В рамках проекта будут публиковаться не только новости о программе, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.

Как сообщил на пресс-конференции по старту информационного проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас капремонт идёт в 1450 школах - к 1 сентября он будет закончен.

В свою очередь, координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся и в сфере дополнительного образования. Она сообщила, что важной задачей сейчас является появление театральных студий, спортивных секций. В рамках спецпроекта запускается и обсуждение, которое поможет определить, что конкретно нужно определенной школе

Координатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев отметил, что в регионе по программе капитального ремонта школ в 2022-2023 гг. будет модернизировано 58 объектов.

«В этом году на ремонт выделено более двух миллиардов рублей, будут отремонтированы 10 учебных учреждений. Остальные – в 2023-м. Сейчас в регионе работают штабы по контролю за ходом строительных работ. В них вошли представители органов власти, партийный актив – секретарь местного отделения Партии либо территориальный депутат, представители родительского комитета, а также средств массовой информации. Буквально на днях состоялся объезд по школам Кетовского района, в ходе которого выявлены замечания, но подрядчик заверил, что их своевременно устранят. К тому же, единороссы в регионе будут контролировать все этапы выполняемых работ – от проектно-сметной документации до приёмки школы. Отмечу, что большое внимание мы уделяем ремонту сельских школ, поскольку здесь степень износа зданий составляет порядка 50%. Подчеркну, что программа капремонта очень сильно поможет нашей системе образования».

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год - 66,5 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году – 1653 школы.

Фото предоставлено сайтом регионального отделения партии «Единая Россия».

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