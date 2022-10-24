В Курганской области запустили новое производство

Опытная партия продукции уже отправлена в воинскую часть города Елань для мобилизованных зауральцев. Именно желание помочь землякам, призванным на защиту Родины, по словам директора компании Владимира Баландина, побудило начать выпуск новой продукции. Перед отправкой опытной партии стелек их протестировали сами сотрудники предприятия. Отзывы положительные, ногам сухо и тепло. В составе - материалы исключительно российского производства.

Компания «Медмил» – резидент ТОСЭР. Это позволяет ей пользоваться налоговыми льготам. Налог на прибыль в первые 5 лет составит 5%, а далее - 13% вместо 20%. Земельный налог и налог на имущество обнулены. Резиденты и инвесторы ТОСЭР могут получить субсидию на возмещение части затрат на оборудование по договору лизинга и льготный микрозайм под 0,1% годовых. Меры поддержки бизнесу в нашем регионе оказывают по инициативе губернатора Вадима Шумкова.

Его заместитель по экономической политике Владимир Архипов побывал на предприятии и отметил востребованность продукта: «Курганские предприятия, получая серьезные меры поддержки от государства, стараются не просто зарабатывать, но и выпускать социально-значимую продукцию, востребованную в текущей ситуации. Прекрасная идея, полностью российские материалы, необходимая продукция. Сотрудники предприятия считают важным и нужным внести свой вклад и помочь защитникам Родины».

Сейчас на предприятии «Медмил» время изготавливается новая партия стелек - 2750 пар. Производители уверены, что их продукция пригодится не только военным, но и но и у охотникам, рыбакам и всем, кто подолгу работает на улице.

Фото с сайта medmill.ru.