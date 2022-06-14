В Курганской области запустили проект «Вышитая карта Курганской области»

К участию в проекте организаторы смогли пригласить мастеров традиционных народных художественных ремесел, проживающих в разных уголках Курганской области. В каждый муниципалитет даже разослали отрезки ткани и очертания географических границ субъекта, чтобы вышивка была выполнена без отклонений, по единому образцу. Участникам соревнования придется вышивать свою территорию субъекта, но с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности.

Цельную карту из вышитых фрагментов продемонстрируют на торжественном мероприятии 12 июня – в день России.

В Курганском областном доме народного творчества представили образец «Вышитой карты Курганской области» от Целинного муниципального округа в исполнении вышивальщицы Ольги Демиденко из села Кислянка. На карте изображен герб Целинного муниципального округа.

Красный цвет поля повторяет цвет поля российского герба, а зеленый - цвет поля герба Курганской области. Опрокинутые красно-зеленые стропила символизируют причастность к государственной границе и раскрывают историю образования района, массовое заселение которого началось с момента укрепления границы Российской империи на данном участке территории.

Изображенные хлебные колосья символизируют основу экономического развития округа - сельское хозяйство и даже отражают трудолюбие населения и богатство урожаев, которыми славится Целинный муниципальный округ.

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