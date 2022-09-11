В Курганской области запустят комплекс по выращиванию шампиньонов

О строительстве крупной грибной фермы в Катайске рассказал губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инвестиционный проект реализует ООО «Уральские шампиньоны». Компания планирует запустить полный цикл: от приготовления компоста и его пастеризации до выращивания 12 тысяч тонн шампиньонов в год. На комплексе будет создано более 250 рабочих мест. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

- Строительство комплекса далеко не единственный инвестпроект, находящийся в стадии реализации или уже реализованный за последнее время в Катайском районе, - написал глава региона на своей странице «ВКонтакте».