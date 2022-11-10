В Курганской области запустят мобильный пункт бесплатной юридической помощи

В Зауралье станет доступней юридическая помощь. Специализированный автомобиль, в котором будут консультировать курганцев по юридическим вопросам, начнет выезжать в муниципалитеты региона ближайшее время.

Бесплатная юридическая помощь оказывается отдельным категориям граждан. Сейчас главное управление социальной защиты населения, которое обеспечивает функционирование выездного пункта, составляет график выездов по округам. Пункт будет действовать на территории всех муниципальных образований региона.

Заявки от жителей отдаленных сел и деревень принимают через организации социального обслуживания. Приемы будут вести юридические службы региональных департаментов , управлений и их подведомственных учреждений по вопросам своей сферы. Также будут выезжать специалисты адвокатской, нотариальной палаты, прокуратуры (по согласованию).

Внутри специализированного автомобиля оборудовано пространство для приема граждан. Чтобы мобильный офис был доступен и удобен для всех, в нем предусмотрены откидные ступени для инвалидов и пожилых людей. Также для защиты здоровья посетителей установлен бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха.

«Главная цель нововведения – помочь, в частности, пожилым и маломобильным людям в решении их проблем, обусловленных недостаточным знанием законодательства, правовых, нормативных и иных документов. Воспользоваться услугой можно будет, обратившись с заявкой в центры социального обслуживания по месту жительства», – пояснила начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Перечень категорий граждан для оказания бесплатной юридической помощи.