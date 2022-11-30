В Курганской области завершено благоустройство 2 объектов-победителей Всероссийского конкурса

В ноябре 2022 году в Курганской области завершились работы по благоустройству проектов-победителей Всероссийского конкурса: формирование рекреационно-ландшафтного парка им. М.Ф. Кельдюшева в центральном историко-культурном районе г. Шадринска и благоустройство городского парка «город Радости», проект «Пчелкина горка» в г. Куртамыш. Кроме того, в регионе уже завершено благоустройство 106 территорий из 108 запланированных, в том числе 61 общественная и 47 дворовых.

«Реализуя проекты Всероссийского конкурса, регионы стараются максимально сохранить исторический облик территорий, сделав из них при этом новую современную точку притяжения. Благоустроенные территории повышают привлекательность города в целом, за счет чего растет интерес туристов и, как следствие, инвесторов. Все это в совокупности улучшает экономические показатели городов региона, стимулируя их на дальнейшее развитие», – рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Всего с 2018 по 2022 год Курганской областью было подано 23 заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, 5 проектов благоустройства стали победителями. Следует отметить, что работа на 4 объектах уже завершена, а 1 проект-победитель 2022 г. находится в процессе реализации. Общая сумма выделенных из федерального бюджета средств на проекты победителей Конкурса – 373,7 млн рублей.

В Проектной дирекции Минстроя сообщили, что работы завершены на следующих конкурсных объектах:

Проект благоустройства набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске. В рамках проекта протяженная линия набережной была разбита на отдельные участки, для того чтобы подчеркнуть наиболее интересные природные достоинства ландшафта;

Проект по ландшафтному преобразованию социально-значимых пространств и созданию спортивно-туристической оси города Далматово с центром «Березовая роща». В результате проведенных работ был максимально сохранен и использован имеющийся потенциал в части озеленения, вертикальной планировки, троп и полян;

Проект формирования рекреационно-ландшафтного парка им. М.Ф. Кельдюшева в центральном историко-культурном районе Шадринска. На территории парка был выполнен ремонт существующих павильонов, аттракционов, малых архитектурных форм, покрытий, обновлены входные группы и ограждения. Появились центральная площадка, детские игровые площадки, тематические площадки, пирс, беседка, ротонда, амфитеатр, сцена, качели и другие малые архитектурные формы. Установлены системы освещения и видеонаблюдения;

Проект в Куртамыше по благоустройству городского парка «город Радости», проект «Пчелкина горка». В рамках реализации проекта создано новое пространство, появились горнолыжный и тюбинговый спуск, памп-трек, прогулочные зоны и смотровая площадка, кафе, озеленение, малые архитектурные формы, освещение, парковка.

По планам торжественное открытие парков им. М.Ф. Кельдюшева в Шадринске и «Города радости» в Куртамыше может состояться в декабре 2022 года. Кстати, обновленный парк в Шадринске стал подарком местным жителям к 360-летию города.

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