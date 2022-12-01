В Курганской области жителей тестируют на СПИД в парках и скверах

Жители Курганской области могут принять участие в акции тестирования на ВИЧ. Вирус коварный, и проверить свой статуc никому не помешает.

- У ВИЧ-инфекции, как правило, нет симптомов, - говорит главный врач Курганского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД (Центр СПИД) Оксана Александровна Сагайдак. - Часто бывает, что человек живет и не знает о том, что он является носителем вируса иммунодефицита человека, и передает его партнеру. К тому же, не узнав о своем положительном статусе, он не получает лечения, в то время как государство обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией необходимыми препаратами. Их своевременное применение позволяет жить долго, сохраняя качество жизни, иметь здоровых детей. Вот почему так важно знать свой ВИЧ-статус!

Пройти тестирование каждый гражданин РФ может бесплатно в Кургане в Центре СПИД. Но иногда человеку бывает трудно приехать в специализированное учреждение. Надо и время выделить, причем в рабочий день, и психологически настроиться. Чтобы дать возможность проверить свой ВИЧ-статус как можно большему количеству жителей, мы организуем акции, в рамках которых проводится анонимное обследование. Мобильный пункт экспресс-тестирования выезжает в парки, торговые центры и другие места, где бывает много людей, которые большинству удобно посетить. В течение года они проводятся несколько раз – и накануне Дня влюбленных, 14 февраля, и среди мероприятий ко Дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая. Радует, что в последнее время жители региона стали более ответственно относиться к своему здоровью и в таких акциях принимает участие все больше человек. В 2022 году уже более 800 человек узнали свой ВИЧ-статус в мобильных пунктах тестирования.

Если вы решили узнать свой ВИЧ-статус, важно помнить, что тестирование, это не просто сдача анализа, а еще и до- и после тестовое консультирование. С каждым разговаривает психолог. Он выясняет, что человек знает о ВИЧ-инфекции, какие риски у него имеются. После получения результата психолог вновь беседует с прошедшим тестирование. Если все в порядке, то напоминает о мерах профилактики.

Что делать, если результат обследования положительный? Не паниковать. Сегодня от СПИД не умирают так массово, как 40 лет назад. Нужно сдать тест еще раз, уже в Центре СПИД, не анонимно, а по документу, удостоверяющему личность. Это позволит встать на учет и бесплатно получать медпомощь и лекарственные препараты. Однако каждый гражданин имеет право пройти тестирование на ВИЧ анонимно, и никто не заставит вас раскрывать свое имя, если вы того не хотите. При анонимном тестировании результат на руки не выдается. Специалисты сообщают его устно, а листочек с результатом уничтожают.

Итак, следите за объявлениями о том, где и когда будет проходить анонимное бесплатное тестирование в нашем регионе на сайте нашего учреждения и в средствах массовой информации.

Оксана Сагайдак также рассказала, что за все годы в Курганской области умерло от ВИЧ-инфекции 1071 человек. В 2022 году среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией мужчины составили 59%. Преобладает половой путь заражения –64,4%, на заражение при употреблении наркотиков приходится 24,6% случаев. Наибольшая заболеваемость регистрируется в возрастной группе 30-39 лет – 39,7% и 40-49 лет – 32,6%.

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