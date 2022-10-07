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В Курганской областной больнице готов новый оперблок

Губернатор Вадим Шумков рассказал, что происходит в главной больнице региона

7 октября, 2022 - 21:50

О завершении ремонта в операционном блоке Областной клинической больницы Шумков рассказал в своих соцсетях.
- Завершили капремонт оперблока областной клинической больницы. Врачи уже проводят здесь операции. В прошлом году приобрели для них новое оборудование.

Для пациентов после инфарктов и инсультов готовим новое отделение реабилитации. На финальной стадии ремонт помещений. Идёт подготовка к установке современного оборудования.

Этим годом в ОКБ также ремонтируем ожоговое отделение и отделение неотложной неврологии, - заявил губернатор.

Он отметил также, что ранее были отремонтированы и оснащены отделения пульмонологии и гастроэнтерологии.

« Мы должны последовательно привести в порядок все ключевые объекты областной больницы», - поставил задачу губернатор.

Отметим, что также идет ремонт фасадов зданий больницы. А рядом с действующими корпусами на ул. Кирова идёт строительство новой взрослой поликлиники.

7 октября, 2022 - 21:50

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