В Курганской областной больнице провели уникальную операцию роженице

Накануне празднования 8 марта в Курганской областной клинической больнице мультибригадой врачей была проведена уникальная операция, сохранившая жизнь женщине и ребенку, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Во вторник, 7 марта команда врачей областной клинической больницы, в которую вошли акушеры-гинекологи, анестезиологи -реаниматологи и сосудистый хирург Евгений Кныш, Анастасия Лопаткина А.А., Руслан Рахимов и Николай Руденко, а также врачи Перинатального центра прооперировали 37-летнюю пациентку.

Она поступила в больницу с диагнозом: беременность 36 недель, осложненная предлежанием плаценты с истинным вращением в матку. Женщине предстояли четвертые оперативные роды. Течение беременности осложнялось высоким риском кровотечения, преждевременными родами. Ранее пациенткам с таким диагнозом матку сохранять не удавалось.

Благодаря профессионализму врачей и высоким технологиям проведена органосохраняющая операция.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо и остаются под наблюдением специалистов, заявили в областной клинической больнице.