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В Курганской областной больнице провели уникальную операцию роженице

Мама и малыш чувствуют себя хорошо и остаются под наблюдением специалистов

10 марта, 2023 - 21:11

Накануне празднования 8 марта в Курганской областной клинической больнице мультибригадой врачей была проведена уникальная операция, сохранившая жизнь женщине и ребенку, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Во вторник,  7 марта команда врачей областной клинической больницы, в которую вошли акушеры-гинекологи, анестезиологи -реаниматологи и сосудистый хирург Евгений Кныш,  Анастасия Лопаткина А.А., Руслан Рахимов и  Николай Руденко, а также врачи Перинатального центра прооперировали 37-летнюю пациентку.
 Она поступила в больницу с диагнозом: беременность 36 недель, осложненная предлежанием плаценты с истинным вращением в матку. Женщине предстояли четвертые оперативные роды. Течение беременности осложнялось высоким риском кровотечения, преждевременными родами. Ранее пациенткам с таким диагнозом матку сохранять не удавалось.

Благодаря профессионализму врачей и высоким технологиям проведена органосохраняющая операция.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо и остаются под наблюдением  специалистов, заявили в областной клинической больнице.

10 марта, 2023 - 21:11

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