В курганской «Пятёрочке» появился «Фермерский островок»

Типичная, к сожалению, ситуация. Фермер производит вкусную и полезную продукцию, но не знает, как ее сбыть. Реализует по знакомым, маленьким магазинам и торговым палаткам. Вход на полки супермаркетов для него закрыт...

Теперь решение найдено. По поручению губернатора Вадима Шумкова в Курганской области реализуется проект «Фермерский островок». Первый открылся сегодня, 22 сентября, в магазине «Пятёрочка», расположенном в 4 микрорайоне Заозерного жилого комплекса города Кургана.

Оператором «Фермерского островка» выступил индивидуальный предприниматель из Кетовского района Владимир Шкабарев. Он договорился с руководством торговой сети, чтобы зауральским фермерам и мелким производителям сельхозпродукции предоставили уголок внутри супермаркета. Единственное условие – высокое качество продуктов питания.

- Чем и отличается «Фермерский островок» - здесь все по-домашнему. Всё по бабушкиному, грубо говоря, рецепту. Всё вкусненько, - заявил Владимир Шкабарев «Новому миру».

Арендная плата за занимаемую площадь – символическая. У «Пятёрочки», оказывается, тоже есть свой интерес в приходе фермеров.

- Мы хотим дополнить ассортимент нашего супермаркета свежей фермерской продукцией, чтобы у покупателей было больше выбора, и к нам приходило больше народа, - пояснил нашему изданию руководитель направления по работе с государственными органами «X5 Retail Group» (Торговая сеть «Пятёрочка») Алексей Алейников.

В «Фермерском островке» можно приобрести всякую вкуснятину. Свежее мясо и мясные деликатесы, яйца, мёд, замороженные полуфабрикаты, сало, колбасы и многое другое.

Индивидуальный предприниматель Геннадий Орлов из Белозерского района поставляет молоко, сыворотку, масло, сыры. Продукция экологически чистая и готовится по старинным рецептам.

- Фермерское молоко тем и отличается от обычного магазинного, что оно свое. Это другой вкус, другие традиции, другая технология, - рассказал Геннадий Орлов.

Первые покупатели «Фермерского островка» смогли оценить качество продукции по достоинству. Специально для них была организована дегустация.

- Мне очень понравилось сало, сыры и колбасы. Всё великолепно! – заявила посетительница «Фермерского островка» Татьяна Клопова.

Отметим, что за последние 3 года на организацию агробизнеса из бюджета Курганской области выдано 264 гранта. Теперь, благодаря инициативе губернатора, региональное правительство помогает фермерам и реализовывать произведенную продукцию.

- Цены – достойные, ассортимент – прекрасный! Поэтому мы и дальше будем поддерживать зауральских аграриев – выделять им гранты, помогать в приобретении сельскохозяйственных животных и оборудования для переработки, - сообщил «Новому миру» директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

Добавим, что на сегодняшний день в Курганской области действует только один «Фермерский островок». Покупатели могут «проголосовать» за местную продукцию рублем и сподвигнуть руководство «Пятёрочки» открыть такие точки в остальных супермаркетах. Тем временем зауральское правительство и Корпорация МСП ведут переговоры об открытии «Фермерских островков» с другими торговыми сетями.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.