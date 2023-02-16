В Курганской школе милосердия готовят обеды и пишут письма солдатам

Сестры милосердия и молодежь из клуба «Включайся!» готовят обеды для нуждающихся. Накануне они провели мастер-класс для воспитанников школы милосердия.

Как сообщает пресс-служба Курганской епархии, в меню были борщ с тушёнкой и сметаной, макароны с тушёнкой, чай, печенье и конфеты. Выдано 58 обедов. Как всегда, было всё очень вкусно. После обеда состоялась встреча учащихся воскресной школы с сестрами милосердия прихода Святой Троицы.

Сестра милосердия Людмила Егорова рассказала детям о том, как они уже почти 6 лет кормят бездомных людей. Вначале кормили на улице в любую погоду. Потом, в 2020 году построили на средства президентского гранта небольшой домик для выдачи обедов. За горячими обедами приходят ежедневно 50-60 человек, в том числе и малоимущие пенсионеры. Подопечные помогают убирать территорию, носят тяжелые термосы с едой.

На вопрос, с какого возраста можно помогать кормить бездомных, Людмила ответила, что с 18 лет.

Татьяна Чуева рассказала детям притчу о милосердии. Десятилетний воспитанник воскресной школы «Покров» Алексей Истомин поделился: «Это когда сердце полно милости и любви. Как хотите, чтобы люди относились к вам, так и вы относитесь к людям».

После беседы 10-17-летние воспитанники занялись конкретным делом милосердия – написать письмо солдату. В письмах ребята пожелали солдатам скорее вернуться домой с победой, помощи Божией, чтобы Господь охранял их.

В приходе Святой Троицы собирают вещи и продукты для воинов, их вместе с письмами ребят передадут на склад Порт-Артурского храма.

Фото с официальной страницы Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

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