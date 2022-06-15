В курганской школе №50 утепляют фасад и ремонтируют отмостки

Капитальные ремонты по федеральной программе «Развитие образования» проходят в десяти зданиях восьми образовательных организаций Кургана. Городские власти держат этот вопрос на особом контроле.

В этом году капремонт проводится в обоих корпусах школы № 50 – в зданиях, расположенных по адресам: М. Горького, 216 и Урицкого, 193. Подрядчиком выступает ЗАО «Курганстальмост». В здании по М. Горького, 216 работа «кипит». По словам директора школы Михаила Тимофеева, сейчас ведутся демонтажные работы с первого по четвертый этаж. «Уже более чем на 70% демонтированы полы, штукатурка. На четвертом этаже проведено черновое оштукатуривание стен, на третьем – стены тоже частично оштукатурены. Проведена новая разводка электрических кабелей на третьем и четвертом этажах, идет разводка по второму этажу. На сегодня электромонтажные работы выполнены на 45%. Демонтирована система отопления, водоснабжения, канализации. В подвале сделаны 100% разводки по теплоснабжению и ведутся подготовительные работы по прокладке трубопроводов по зданию школы. Монтаж системы отопления выполнен более чем на 23%, монтаж системы канализации более 10%», - рассказал Михаил Аркадьевич.

С 20 июня рабочие планируют приступить к замене оставшихся оконных блоков. Одновременно с этим подрядчик ведёт работы по утеплению фасада здания, его ремонту и облицовке металлокассетами, а также ремонту отмостки, уточнили в пресс-службе администрации города.

В другом корпусе школы по улице Урицкого, 193 подрядчик приступил к утеплению и ремонту фасада. В рамках капитального ремонта здесь будут отремонтированы кровля, крыльца и пандус, входная группа, заменены окна, электрика, вентиляция, канализация, отопление. Ремонт также проведут на коммуникациях в пищеблоке, рекреации, в спортивном и актовом залах.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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