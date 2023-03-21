В курганской школе №53 оштукатуривают стены

Глава Кургана Елена Ситникова оценила ремонт школы №53, пообщалась с подрядчиками.

По её словам, за неделю выполнен большой объем демонтажных работ. Ведётся оштукатуривание стен. Начаты подготовительные работы на лестничных клетках, идет замена электропроводки.

«Ремонт одногодичный, поэтому сроки жёстко контролируем», - подчеркнула глава города.

В школах заменят сети горячего, холодного водоснабжения, частично отопления, вентиляции, канализации, электропроводку. «Отремонтируем коридоры, учебные кабинеты, а столовую, санузлы, актовый зал, спортзал и мастерские», - перечислила Елена Ситникова.

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