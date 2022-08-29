В курганской школе открыли Аллею памяти

Сегодня, 29 августа, в средней общеобразовательной школе № 5 города Кургана открыли Аллею памяти. Идея ее создания пришла в головы педагогов этого образовательного учреждения - учителей истории и обществознания, руководителей школьного музея.

- Идея аллеи - показать вехи Великой Отечественной войны, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 9 мая 1945 года. Каждый шаг по этой аллее равен примерно 10 дням войны. На ней отмечены основные даты Великой Отечественной, чтобы каждый человек, проходя по ней, мог воскресить в своей памяти те события и беспримерный подвиг нашего великого народа, - сообщил обозревателю «Нового мира» директор школы Сергей Корнев.

Напомним, что Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Протяжённость Аллеи памяти составляет 117 метров, для преодоления которых необходимо сделать примерно 141 шаг.

Николай Волков.

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