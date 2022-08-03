В курганскую больницу после окончания ординатуры смогли вернуться два молодых специалиста

Молодые специалисты начали работу в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста.

Анастасия Леонидовна Амендт и Максим Александрович Мальцев работают в гематологическом отделении

Анастасия Леонидовна окончила ординатуру по специальности «детская эндокринология», однако Максим Александрович - обучался в ординатуре по педиатрии. В дальнейшем пройдет первичную переподготовку по специальности «детская онкология-гематология».

Курганской области для медиков, которые прибыли на работу из других регионов, установили новые льготы, выплаты и компенсация на аренду жилья. Решение приняло правительство региона. С ноября 2020 года врачи дефицитных специальностей, переехавшие в Курганскую область из других регионов, смогут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. При этом не имеет значения, в каком районе и в каком учреждении (больница или поликлиника) будет работать прибывший специалист, главное условие получения такой выплаты - врач должен отработать в Курганской области не менее трех лет без перерыва.

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