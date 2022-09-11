В Курганскую епархию прибудут мощи преподобного Сергия Радонежского

В рамках торжеств, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, в Курганскую епархию пребудет ковчег с частицей мощей великого святого.

Святыня будет находиться в Кургане 12 и 13 ноября. Прикоснуться к мощам Игумена земли Русской можно будет в Александро-Невском кафедральном соборе.

Святейший Патриарх Кирилл отмечает, что 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – важное историческое событие, которое призвано напомнить о духовном фундаменте нашей истории, о роли Церкви в становлении России, о необходимости утверждения евангельских истин.

«Мне кажется, что сегодня особенно актуально звучат слова преподобного Сергия «Любовью и единением спасемся». Но любовь не возникает просто так. Любовь — это проявление внутреннего духовного состояния. Ожесточенное сердце неспособно любить, а чтобы сердце не было каменным, его нужно воспитывать. И я убежден, что потрясающий духовный и патриотический пример преподобного Сергия действительно поможет молодым людям, да и не только молодым, о многом подумать. Подумать о своей сопричастности судьбе Родины, подумать о том, какой личный вклад каждый может внести в то, чтобы духовно, материально развивалась жизнь нашего народа, чтобы страна наша становилась сильнее», - сказал Патриарх Кирилл.

Для справки:

Преподобный Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) родился 3 мая 1314 года в селе Варницы, под Ростовом. Он известен православному миру как основатель Свято-Троицкой Сергиевой лавры и преобразователь монашества в центральной и северной Руси.

Монашеский постриг с именем святого мученика Сергия он принял в октябре 1337 года. Основание Троицкого монастыря (ныне Свято-Троицкая Сергиева лавра) относят к 1330-1340 годам. Благодаря усилиям и усердию Сергия Радонежского терпевшая крайнюю нужду пустынь превратилась со временем в богатый монастырь.

Сергий Радонежский выступал и как мудрый политик, стремящийся к прекращению раздоров и сплочению русских земель. В 1366 году он разрешил княжеский родовой спор за Нижний Новгород, в 1387 году выехал послом к князю Олегу Рязанскому, добившись его примирения с Москвой.

Особой славой овеяны его дела и молитвы перед Куликовской битвой (1380 г.). У Сергия Радонежского испрашивал благословения на предстоявшее сражение великий князь Димитрий Донской. Во время битвы преподобный вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воинству.

Помимо Свято-Троицкой Сергиевой лавры, преподобный Сергий Радонежский основал Свято-Благовещенский Киржачский монастырь, Ростовский Борисоглебский монастырь, Высоцкий монастырь, Богоявленский Старо-Голутвин монастырь и другие, а его ученики учредили до 40 обителей.

Преподобный Сергий Радонежский отошел ко Господу 8 октября 1392 года (25 сентября по старому стилю).

Русская Православная Церковь отмечает его память в день кончины, а также 18 июля (5 по старому стилю) – в день обретения святых мощей.

С использованием информации patriarchia.ru