В Курганскую область поступила первая партия вакцины для профилактика гриппa

В Курганскую область поступила первая партия вакцины для профилактики гриппа «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения в количестве 118250 доз (32% от плана вакцинации взрослых – 368526 человек). Всего в эпидсезон 2022-2023 гг. в Курганской области планируется привить 482860 человек, что составляет 60% от населения области, в том числе планируется привить -114334 детей.

Прививаться против гриппа необходимо ежегодно - это связано с изменчивостью вируса. Вакцинация - наиболее эффективная мера профилактики гриппа.

Для предстоящего сезона гриппа в 2022 - 2023 годы штаммовый состав вакцины соответствует рекомендациям ВОЗ для Северного полушария.

Прививка рекомендована, в первую очередь лицам, имеющим хронические заболевания, в том числе заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение, взрослым старше 60 лет, беременным во 2-3 триместре беременности. Также в соответствие с национальным календарем профилактических прививок будут привиты призывники, учащиеся среднего и высшего образования, работники транспорта, коммунальной сферы, медицинские работники и работники образования.

Надёжная защита от гриппа особенно важна для каждого во время сохранения реального риска инфицирования COVID-19.

Если одновременно заболеть гриппом и COVID-19: болезнь будет протекать тяжелее выше вероятность летального исхода чаще требуются реанимационные мероприятия выше вероятность развития осложнений.

Поставить прививку против гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, в пунктах иммунизации, организованных в ТРЦ «ГипрСити», Доме быта.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

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