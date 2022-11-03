В Куртамыш пришёл газ

Состоялась официальная передача газа с газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Курган» для разводящих сетей города Куртамыша.

«Отличная новость для куртамышан!Буквально уже сегодня приступают к работе по настройке газового оборудования городских сетей и готовят договоры на обслуживание потребителе», - рассказал в личном аккаунте в социальной сети «Вконтакте» глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев.

В акционерном обществе «Газпром газораспределение Курган» сообщили, что раньше срока выполнен план-график догазификации Юргамышского муниципального округа на 2022 год, обеспечена техническая возможность подключения 381 домовладения. Из них 248 домовладений уже подключены к природному газу.

Всего в Курганской области исполнено 95% договоров, предусмотренных планом-графиком догазификации до конца 2022 года. Техническая возможность подключения создана для 4406 домовладений.

«Сегодня все силы направлены на выполнение плана-графика по догазификации. Работы ведутся динамично. Кроме того, прием заявок продолжается», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган»Олег Попов.

Фото из социальной сети "Вконтакте" главы Куртамышского округа Андрея Гвоздева.

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