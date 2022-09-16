В Куртамыше дали старт благотворительному проекту «Милосердие в Зауралье»

В городе Куртамыше 15 сентября состоялась презентация благотворительного проекта «Милосердие в Зауралье», в реализации которого будут задействованы районные православные приходы и Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН).

Этот совместный проект направлен на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания, укрепление института семьи в Курганской области, сообщили в пресс-службе курганской епархии.

На презентацию собрались руководители всех 25 КЦСОН Курганской области, начальники отделов по работе с семьёй, настоятели православных приходов районных центров, а также руководители отделов по социальному служению и церковной благотворительности: Курганской епархии – протоиерей Владимир Алексеев, Шадринской епархии – протоиерей Василий Семёнов.

Старт мероприятию был дан в храме честь святых апостолов Петра и Павла города Куртамыша, где представители разных уголков Зауралья помолились за Божественной литургией. Затем для гостей была проведена экскурсия по храму с рассказом о его истории и самых значимых иконах.

Директор Курганского центра социальной помощи семье и детям Ольга Мищенко, которая является один из организаторов презентации, пояснила, что цель сегодняшнего мероприятия – дать старт новому благотворительному проекту «Милосердие в Зауралье»: «Этот проект назревал уже давно. Дружба между учреждениями соцзащиты и православными приходами уже устоявшаяся, сложившаяся, и сейчас она переходит на новый системный уровень».

После общего фотографирования на ступенях храма участники презентации прошли в находящееся рядом с храмом здание приходской воскресной школы. Старшая сестра милосердия Зоя Терентьевна Бурнашова подробно рассказала о швейной мастерской прихода.

Куртамышский приход уже 19 лет прочно сотрудничает с районным Комплексным центром СОН. Руководитель школы Любовь Незаметдинова вспоминает: «В прежние времена мы просто по звонку работали. Наталья Николаевна Важенина мне звонит: “Вот у нас есть такая семья, там совсем нет муки и вермишели. Поможете? ”. Да какой вопрос! Мы благословляемся у батюшки, собираем продуктовый набор и едем по адресу. Потом у нас возникла идея – а почему бы детей из многодетных семей не пригласить в воскресную школу? Стали их приглашать – сначала на праздники, и обязательно с горячим питанием, с вручением подарков, потому что дети любят подарки».

По мнению Любови Незаметдиновой, совместный проект «Милосердие в Зауралье» означает новый этап сотрудничества прихода и соцзащиты: «Мы с Натальей Николаевной обсудили, чем она нам может помочь, и чем мы ей можем. Прежде всего, она обозначила списочный состав детей, семей, престарелых, которые нуждаются в опеке, в помощи вещами, бытовыми предметами, бесплатным питанием, в медицинской, социальной, юридической и психологической помощи. Сейчас эта работа проводится. По выигранному в начале лета гранту «Социальный пункт «Нива милосердия» мы должны были выдать 1400 горячих обедов за полгода, а уже сейчас, спустя полтора месяца, выдали две с половиной тысячи горячих обедов. Сюда к нам ходят и студенты, и малообеспеченные, есть граждане без определенного места жительства. Мы никого не разделяем, они у нас всегда получают горячее питание и то, в чём они нуждаются».

Фото Курганской епархии.

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