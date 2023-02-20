В Куртамыше открыли отремонтированную поликлинику

В городе Куртамыше в пятницу, 17 февраля, состоялось торжественное открытие отремонтированной поликлиники межрайонной больницы №6.

Как сообщает газета «Куртамышская нива», в прошлом году здесь были начаты строительные работы. Капитальный ремонт проходил по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Подрядчик при выполнении работ смог уложиться в сумму 17 миллионов рублей.

За счёт областного бюджета и средств от приносящей доход коммерческой деятельности в поликлинике появилось новое медицинское оборудование и мебель.

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