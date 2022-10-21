В Куртамыше привели в порядок памятник Борцам Революции

В Куртамыше приведён в порядок памятник Борцам Революции, пьедестал которого уже начал разрушаться. Вокруг памятника уложены дорожки из тротуарной плитки и асфальта. Также будет выполнено освещение входной группы к памятнику и подсветка самого памятника, сообщили коллеги из редакции газеты «Куртамышская нива».

Здесь же разбит небольшой скверик, в котором высажены древесно-кустарниковые композиции из яблонь, берёз, рябинок, елей. В сквере установлены скамейки, подставки для цветов, урны.

Эти изменения стали возможны благодаря поддержке правительства Курганской области и участию в федеральной программе «Комфортная городская среда», по которой на эти цели выделено 4 миллиона рублей.

Сейчас уже сложно представить, что когда-то здесь бойко шла торговля, собирались тысячи людей, проходили митинги, демонстрации, решались важнейшие для города вопросы. В первой половине ХХ века площадь стала местом исторических событий. В мае 1914 года на площади был торжественно открыт памятник Александру II. Это была фигура царя, отлитая в полный рост и установленная на трёхметровый постамент с чугунной плитой с надписью «Царю-освободителю императору Александру II благодарные жители села Куртамыша 1914 год», пишет «Куртамышская нива» в своей группе «Вконтакте».

Во время гражданской войны площадь была местом экзекуций. А после установления Советской власти, на площади появилась братская могила, в которой в разное время были захоронены жертвы гражданской войны. Позже на месте братской могилы была сооружена трибуна с рукой, держащей факел, увенчанный красной звездой.

Скульптурная группа (мужчина и женщина), которую можно увидеть сейчас на площади Революции, была установлена в 1957 году. Её автор – известный курганский скульптор Анатолий Козырев. В 2004 году на основании памятника установили мраморную плиту с надписью: «Памятник павшим в годы гражданской войны».

Фото из группы vk.com/kurtniva.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.