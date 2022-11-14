В Куртамыше создадут полноценную газовую службу

Некоторые сомневались, что столь амбициозный и масштабный проект по газификации города Куртамыша Курганской области будет выполнен. Но местные газовики просто делали свою работу и справились с задачей, которую перед ними поставили ПАО "Газпром" и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сегодня, 14 ноября, на торжественной церемонии запуска природного газа заявил генеральный директор ПО "Газпром газораспределение Курган", депутат Курганской областной Думы Олег Попов.

- Как и обещали, мы подали природный газ в город Куртамыш перед началом зимы. Принять его уже сейчас готовы 493 дома. Ещё 653 находятся в стадии подготовки. В перспективе мы дополнительно газифицируем порядка 3500 домовладений. Для ускорения процесса мы создаём в Куртамыше полноценную газовую службу. В неё можно обращаться по всем вопросам, связанным с подключением к "голубому топливу". Телефон службы простой - 04, - прокомментировал Олег Попов.

Напомним, что динамичное продолжение газификации Зауралья стало возможным благодаря соглашению, подписанному главой региона Вадимом Шумковым и ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. В рамках его реализации до 2025 года в Курганской области планируется обеспечить природным газом 10 райцентров, где до этого "голубого топлива" не было.

Параллельно газ получат 151 населенный пункт и порядка 46600 домовладений. На реализацию программы будет инвестировано свыше 25 млрд рублей.

Николай Волков.Фото Николая Пушилина.

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