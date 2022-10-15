В Куртамыше возводят современный комплекс для спорта и отдыха

Этот спортивно-рекреационный комплекс - часть масштабной работы по благоустройству мест отдыха куртамышан. Она начата по инициативе главы региона. Сейчас на Пчёлкиной горке строители уже завершают монтаж смотровой площадки, амфитеатра и террас, укладку тротуарной плитки.

Зимой здесь будут работать небольшой подъёмник, прокат спортинвентаря и горнолыжные спуски. В летний сезон оборудуют велодорожки и ландшафтный амфитеатр для проведения концертов, танцевальных программ и даже спортивных соревнований. На территории комплекса откроются уютные кафе с витражными стёклами. Дизайнерские лавочки дополнят ощущение комфорта во время отдыха.

Проект «Пчёлкина горка» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года. На его реализацию направлено более 50 млн. рублей.

Преображается и городской парк Куртамыша, идёт благоустройство площади Революции. Рядом с памятником, погибшим в годы Гражданской войны появится уютный сквер. Работы по благоустройству будут завершены в этом году.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.