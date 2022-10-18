В Куртамышском округе для мобилизованных собирают медикаменты и деньги

Администрация Куртамышского муниципального округа и Общественная палата округа поддержали инициативу губернатора Курганской области Вадима Шумкова по оказанию помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям.

Ежедневно в комплексный центр социального обслуживания жители округа приносят продукты, теплые вещи, медикаменты. Предприятия, организации и предприниматели организовали сбор добровольных пожертвований.

«Школьники рисуют, пишут письма солдатам, собирают посылки. Для наших парней, главное, что мы помним о них и верим в них. Только объединившись, мы сможем победить то зло, которое нам сейчас противостоит! По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова совместно с органами социальной защиты оказываем поддержку семьям мобилизованных. Решаем бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы», - написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава округа Андрей Гвоздев.

За помощью члены семей мобилизованных могут обратиться в Куртамышский комплексный центр социального обслуживания лично, либо по телефонам: 2-16-98, 2-14-04, 89080018401. «Также можете обратиться ко мне и в личных сообщениях. Если есть вопросы - пишите, поможем!» - отметил глава Куртамышского округа.

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