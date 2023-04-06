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В Куртамышском округе определили рекодсменку по надоям

Претендует на звание самой высокоудойной коровы на ферме.

6 апреля, 2023 - 17:02

Рекордсменкой по надоям на племзаводе агрокомплекса «Знамя» по итогам 2022 года  стала корова Тоня.

От неё получили 14 068 кг, она побила свой собственный рекорд, установленный в 2022 году, сообщили в редакции «Куртамышской нивы». Тогда от неё было получено 13 888 кг. Но рекорд 2021 года, который был установлен коровой Сандрой – 14 254 кг, ей пока не удалось превзойти.

Оператор машинного доения Галина Васильева довольна своей питомицей и уверена, что та ещё сможет побороться за статус самой высокоудойной коровы на ферме.

 

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6 апреля, 2023 - 17:02

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