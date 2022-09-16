В Куртамышском психоневрологическом интернате осваивают нетрадиционные художественные техники

Подопечные Куртамышского психоневрологического интерната – участники творческого кружка – под руководством инструктора по труду занимаются рисованием нетрадиционными техниками, которые открывают широкий простор для фантазии, развивают воображение, дают возможность проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою индивидуальность.

Оказывается, можно создать солёную картину, а ладошка может превратиться в голубого слона. Серая клякса может стать деревом, а морковь и картофель могут удивить необычными узорами. Ещё можно нарисовать красивый пейзаж с помощью губки и красок.

Каждая из этих нетрадиционных техник – это маленькая игра. В Главном управлении социальной защиты населения по Курганской области отметили, что использование таких техник позволяет подопечным интерната чувствовать себя смелее и непосредственнее. Но главное, что рисование даёт им полную свободу для самовыражения, что, в свою очередь, способствует их успешной социализации.

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