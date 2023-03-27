В квартирах курганцев стало прохладно

В Кургане максимально снизили температуру с источников, подающих тепло в многоквартирные дома.

«Нам необходимо обеспечивать жителей города горячей водой, поэтому нижний предел температуры теплоносителя на источниках составляет 70˚С. Далее снижение на ТЭЦ невозможно и должно производиться в домах, с помощью специальных регулирующих устройств. Если они отсутствуют, то установить комфортную температуру в квартирах жителей можно только с помощью термостатических клапанов, установленных на радиаторах», - пояснил генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев.

Специалист по связям с общественностью СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Екатерина Филимонова пояснила, что в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, поддержание оптимальной температуры воздуха в помещениях многоквартирных жилых домов – обязанность обслуживающих организаций.

«Когда в подвале дома срабатывает погодо зависимая автоматика или коммунальщики зажимают задвижки, то параметры теплоносителя, поступающего на соседний дом, могут меняться. Мы об этом знать не можем. Поэтому специалисты обслуживающих организаций должны сами отслеживать параметры и не допускать «перетопов» в своих домах. Если температура на вводе в дом завышена или занижена, они обязаны сообщить об этом в нашу диспетчерскую службу, для регулировки режима», - добавил директор тепловых сетей ПАО «КГК» Евгений Филимонов.

Напоминаем, что по действующим нормативам решение об окончании отопительного периода администрация города принимает после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8°С. В 2022 году отопительный сезон в Кургане завершился 27 апреля.

Фото с сайта freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.