В лагерях и санаториях до конца года отдохнут 50 тысяч зауральских детей

Заседание межведомственной комиссии прошло под председательством заместителя губернатора по социальной политике Ларисы Кокориной.

«Вопросам оздоровления детей уделяется большое внимание как на федеральном, так и региональном уровне. Для повышения качества детского летнего отдыха губернатором Курганской области принято решение капитально отремонтировать 6 загородных лагерей, а также полностью восстановить лагерь Коли Мяготина. Кроме того, в рамках федеральной программы по улучшению организации отдыха детей планируется развивать в регионе палаточные лагеря, а также продолжать капитальный ремонт стационарных корпусов оздоровительных учреждений за счет федеральных средств. Основной акцент будет сделан на места общего пользования: столовые, душевые, санузлы, объекты культуры и спорта, которые расположены на территории лагерей», - отметила Лариса Кокорина.

В этом году в Курганской области детский отдых был организован в 269 организациях, большинство из которых — лагеря с дневным пребыванием детей. Также ребята смогли посетить 13 загородных, 3 санаторно-оздоровительных и 1 палаточный лагерь. Отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями здоровья было уделено особое внимание.

Благодаря программе детского кешбэка родителям удалось вернуть часть стоимости путевки в детский лагерь. Так, в этом году от мам и пап было подано более 5,2 тысяч заявок на общую сумму 28,1 млн рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

«Самовольных уходов с территорий загородных оздоровительных учреждений не совершалось. Это говорит о том, что во время оздоровительной кампании детям было интересно, осуществлялась полная занятость детей. Это подтверждают и результаты анкетирования: более 90% отдохнувших ребят отметили, что довольны программой смены, почти 80% респондентов понравилась работа вожатых и воспитателей, 70% детей удовлетворили бытовые условия в лагере», - рассказал заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников.

Он добавил, что в целом оздоровительная кампания в этом году прошла без сбоев. Приоритетом работы в детских лагерях стала воспитательная, образовательная, профориентационная составляющие. Посетив оздоровительные лагеря, дети не только активно и весело, но и с пользой провели время, участвуя в сменах дней единых действий, профильных и тематических сменах.

«Воспитание детей сегодня — это миссия педагога. И через оздоровительную кампанию мы должны эту миссию нести. Прошу в следующем году продолжить работу по проведению патриотических смен, как это было сделано в Чумляке. Особое внимание прошу уделить организации отдыха детей, состоящих на разных видах учета», - поручила Лариса Кокорина.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»

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