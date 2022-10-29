В лагерях Курганской области отдохнут более 10 тысяч детей

Зауральские дети отдохнут этой осенью в 8 загородных и 84 лагерях с дневным пребыванием. Для них в период осенних каникул организованы профильные и тематические смены, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

В Чумляке школьники знакомятся с основами безопасной жизнедеятельности на профильной смене «БеZопасный мир». Занятия для них проводят лучшие эксперты региона, помощь в организации оказывает региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ребята изучают основы интернет-безопасности, самообороны, узнают, как действовать во время техногенных ЧС, учатся оказывать первую помощь пострадавшим, проходят туристическую подготовку. Участники смены могут сразу же освоить полученные знания на практике. Таких смен в 2022 году пройдет семь, в них смогут поучаствовать больше 1 тысячи участников.

Новый проект «Здоровый класс» для учеников начальных классов реализуется в эти дни в загородном лагере «Романтика». В течение двух недель школьники вместе со своим классным руководителем осваивают школьную программу, получают медицинские процедуры и участвуют в мастер-классах и развлекательных мероприятиях, направленных на сплочение класса и развитие творческих способностей каждого. Кроме того, школьники принимают активное участие в тематической программе смены «Союзмультфильм представляет…». Они знакомятся с историей возникновения любимой отечественной мультипликационной студии, основами видеомонтажа, пишут сценарии и даже создают собственные мультфильмы.

Для 70 ребят из Катайского района в загородном лагере имени полка «Красные Орлы» организована профильная смена этнокультурной направленности «Фольклорная азбука», которая научит детей разбираться в разных проявлениях этнокультурного многообразия.

Также этой осенью для зауральских ребят запланированы инклюзивные смены «Про тебя», смены для одаренных детей в области науки, спорта и искусства и другие тематические смены.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.