В Лебяжье наказали браконьеров, обстрелявших автомобиль егерей

В Лебяжье завершилось длившееся почти год судебное разбирательство по уголовному делу о незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Приговор Лебяжьевского районного суда по уголовному делу в отношении двух жителей Лебяжьевского округа вступил в законную силу в октябре 2020 года.

Напомним, события происходили в октябре 2020 года. Для того чтобы скрыть факт незаконной охоты на сибирскую охоту с применением автомобиля «Шевроле Нива» и добычу одной особи сибирской косули на территории Камышинского охотничьего угодья Лебяжьевского округа, злоумышленники произвели четыре прицельных выстрела в преследовавший их автомобиль «УАЗ», в котором находились работники охотпользователя.

В департаменте уточнили, что Суд приговорил нарушителя, управлявшего автомобилем, скрывавшемся от погони, к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься охотой на срок 2 года. Нарушителю, стрелявшему по автомобилю егерей, назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься охотой на срок 2 года.

По решению суда у браконьеров конфискованы охотничье гладкоствольное ружьё «Бернарделли Мега Сильвер», 12 калибра, и автомобиль «Шевроле Нива».

Кроме того, браконьеры добровольно возместили государству вред, причиненный незаконной добычей самца сибирской косули, стоимость которой оценена в 120 тысяч рублей.