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В лебяжьевских сёлах устанавливают ФАПы

Медпомощь станет доступнее.

16 июня, 2022 - 12:30

Жители сел Елошное и Арлагуль Лебяжьевского муниципального округа смогут получать медпомощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах, в более комфортных условиях.
Каждый из пунктов сможет ежедневно принимать 10-15 пациентов. Кроме жителей Елошного и Арлагуля их услугами смогут пользоваться жители деревень Светлое, Фрунзе и Большое Моховое, Юдино, Старо- и Новощетниково, соответственно, утончили в пресс-службе главы региона.

В планах на ближайшие годы капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в селе Балакуль, Прилогино, Центральное. Работы по установке новых модулей фельдшерско-акушерских пунктов в Лебяжьевском округе ведутся по поручению губернатора Курганской области в рамках модернизация первичного звена здравоохранения.

Ранее новая модульная врачебная амбулатория была поставлена в селе Лопатки. А в настоящее время продолжается капитальный ремонт центральной районной больницы – здесь обновляют отделение терапии и второй этаж поликлиники.

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16 июня, 2022 - 12:30

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