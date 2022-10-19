В Лебяжьевском округе семьи мобилизованных консультируют по оплате коммуналки, а также помогают им убирать дрова

В Лебяжьевском муниципальном округе к помощи семьям мобилизованных подключились представители всех сфер жизнедеятельности.

Несколько семей обратились в администрацию с вопросами о медицинской помощи, их передали на патронаж в районную больницу, для одного из граждан решен вопрос записи к неврологу.

«С семьями, в которых воспитываются дети, ведут работу образовательные учреждения. Повышенное внимание им уделяют классные руководители и психологи», - написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава округа Александр Барч.

Нуждающимся семьям уже вручены продовольственные наборы, доставлено четыре машины дров, два комплекта вещей. По заявлениям также предоставляется материальная помощь.

Как отметил Александр Барч, ведется совместная работа с центром занятости населения по трудоустройству членов семей мобилизованных.

«В оказании помощи активно участвует и население. Кадеты Лебяжьевского агропромышленного техникума приняли участие в акции #МыВместе. Ребята раскололи и сложили дрова в поленницу для семьи мобилизованного», - рассказал глава муниципального округа.

Специалисты консультируют членов семей мобилизованных, по оплате коммунальных платежей и кредитов.

Семьи мобилизованных жителей Лебяжьевского муниципального округа по всем возникающим у них вопросам по поводу оказания помощи могут обратиться к специалистам Лебяжьевского филиала КЦСОН по 9-03-64, 9-06-02, 9-05-89 (код 35 237).

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