В Лебяжьевской ЦРБ завершили ремонт 2 и 4 этажа поликлиники

Благодаря поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в рамках реализации региональной программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в Лебяжьевской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт.

Теперь жители Лебяжьевского муниципального округа смогут получать медицинскую помощь в обновленных помещениях поликлиники.

Контракты на выполнение ремонтных работ были заключены с предприятием «ПМК» на общую сумму около 20 миллионов рублей.

В ходе проведенных работ отремонтировали пол, окрасили стены и потолки, осуществили покрытие стен плиткой, выполнили устройство подвесного потолка, заменили сантехническое и электрооборудование, систему электроснабжения и дверные блоки.

«В рамках совершенствования оказания первичной медико - санитарной помощи населению в текущем году завершены работы по монтажу модульных зданий фельдшерско - акушерских пунктов в селах Елошное и Арлагуль, приобретено медицинское оборудование для оснащения ФАПов, также больница пополнилась 4 автомобилями», - прокомментировала руководитель Лебяжьевской Центральной районной больницы Светлана Харченко.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»