В Лебяжьевской средней школе капитально отремонтировали спортзал

В школе обучаются более 800 детей, которые занимаются в секциях по гиревому спорту, баскетболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. Все крупные соревнования в муниципальном округе проводятся на базе учебного заведения, а в вечернее время в зал приходят на занятия жители села.

В рамках народной программы «Единой России» на капитальный ремонт было выделено более 3,5 млн рублей. На эти средства удалось отремонтировать большой спортивный зал и зал для лечебной физической культуры. Свою лепту внес и руководитель фракции «Единая Россия» в Курганской областной Думе Марат Исламов, подарив школе новые мячи и сетку для игры в волейбол.

Также парламентарий провел встречу с коллективом районной газеты «Вперед». Народный избранник ежегодно оказывает помощь сельским библиотекам своего избирательного округа в оформлении подписки на районные газеты, которые являются источником знаний об истории родного края и его людях. И в этот раз парламентарий вновь подарил подписку на лебяжьевскую районную газету «Вперед» библиотекам и библиотечным пунктам, расположенным в деревнях и селах муниципального округа.

Кроме того, состоялась встреча с активом Лебяжьевского муниципального округа по популяризации и организации работы по патриотическому воспитанию молодежи. Марат Исламов отметил, что в Лебяжьевском округе работа с молодежью проводится на высоком уровне, на постоянной основе организованы мероприятия военно-патриотической направленности, спортивные соревнования и эстафеты, классные часы на значимые темы, экскурсии, летний оздоровительный отдых.

«Сейчас вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения стоит особенно остро. Нам всем предстоит большая работа в этом направлении. «Благодаря поправкам в Конституцию, школам вернули воспитательную функцию, поэтому к работе по патриотическому воспитанию молодежи необходимо активно подключать советы ветеранов, они, как никто другой, способны передать лучшие традиции и любовь к Родине», - считает Марат Исламов.

По информации Курганского регионального отделения партии "Единая Россия".